"سي إن إن": سقوط قذائف تركية قرب قوات أمريكية شمال سوريا

أعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، سقوط قذائف تركية قرب موقع للقوات الأمريكية في مدينة كوباني السورية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول: "سقطت قذائف مدفعية تركية قرب قوات أمريكية شمال سوريا".

وأوضح المصدر أن القذائف سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود القوات الأمريكية.

وقال المسؤول إنه لا توجد إصابات بين الجنود وفق التقارير المبكرة، وحتى الحين لا توجد أيضا إشارة إلى أن ذلك كان متعمداً.





وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أول من أبلغ عن الحادث، مشيرة إلى أنه وقع في مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية.

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ونقلت عن مسؤول كبير في البنتاجون أنه على القوات التركية أن تكون على دراية بالمواقع الأمريكية في المنطقة، ولم يحدد العدد الدقيق للأفراد الموجودين، لكنه أشار إلى أن عدادهم يتراوح ما بين 15 و100 جندي، مؤكدا أن القصف كان شديدا.





وفي وقت سابق، الجمعة، قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن العملية التركية في سوريا تهدد التقدم الذي تحقق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتضع علاقة واشنطن مع أنقرة على المحك.

وشدد إسبر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، على وقف ما تقوم به تركيا في شمالي شرق سوريا، محذراً من أن "هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا يقوض استقرار المنطقة، وتابع قائلًا: "أولويتنا الحفاظ على سلامة قواتنا في المنطقة.. وسنواصل التنسيق مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان.

فيما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن العدوان التركي أسفر عن نزوح 100 ألف شخص.