فوز آبي أحمد بنوبل للسلام وإحياء داعش.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: آبي أحمد: سنزدهر بالسلام وجائزة نوبل هي لإثيوبيا وقارة أفريقيا، بوتين: العدوان التركي على سوريا يهدد بإحياء خطر "داعش"، والموساد: سليماني خارج قائمة أهدافنا واغتياله ليس مستحيلا، و"قبرص جديدة بشمال سوريا".. خبراء يكشفون عن أهداف العدوان التركي، وأوروبا محذرة أردوغان: ابتزازنا بورقة اللاجئين "مرفوض".

كما تتابعون أيضاً في عالم السياسية: جنرال أمريكي: قواتنا متمركزة مع "سوريا الديمقراطية" باستثناء موقعين، وإيطاليا: أوروبا لن تستسلم لابتزاز تركيا بشأن عملياتها في شمال سوريا، وبعد هجوم أردوغان.. مصريون يطالبون بقطع العلاقات مع تركيا، البنتاجون: التوغل التركي يضع علاقة أنقرة وواشنطن على المحك.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: الطاقة الدولية: عودة أسواق النفط لطبيعتها بعد التعافي السريع للسعودية، السندات الأمريكية تتلقى تدفقات بقيمة 1.11 مليار دولار في أسبوع، وأسعار النفط تقفز 2% بعد حريق ناقلة نفط إيرانية، و"موديز" تشكك في وعود أردوغان بنمو الاقتصاد التركي، والسعودية تحث العالم على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.

وإلى الملاعب تجدون: 4 لاعبين في الصورة.. برشلونة يحدد مواصفات بديل سواريز.

وفي الفن تقرأون: فيلم "War " الهندي.. حرب أداء بين هريثيك روشان وتايجر شروف.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا.