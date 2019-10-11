موريتانيا: العدوان التركي على سوريا غير مقبول ويجب إنهاؤه

أعربت موريتانيا، الجمعة، "قلقها الشديد" جراء العدوان التركي على شمالي سوريا، مؤكدة دعمها غير المشروط لاستقلال سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان، دعمها غير المشروط لاستقلال سوريا ووحدتها وسيادتها، وذلك من منطلق الشرعية ومبادئ القانون الدولي.

وأهابت موريتانيا بكل الفاعلين في المنطقة لتغليب "منطق العقل" والحكمة والسعي إلى حل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري على أساس من قواعد الشرعية.





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والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عدوان على شمال شرق سوريا أطلق عليه "نبع السلام"، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وحذرت العديد من الدول من عواقب هذا العدوان، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.

وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردا على العدوان في شمال سوريا.





وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان.

فيما قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن العدوان التركي أسفر عن نزوح 100 ألف شخص.