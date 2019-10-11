الجيش الليبي: خسائر فادحة لمليشيات طرابلس في تاجوراء

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف الجمعة العديد من تجمعات المليشيات في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس من إرهابيي شورى بنغازي ودرنة والمرتزقة التشاديين.

وتابع المركز في بيان أنه تم استهداف المليشيات بإصابة دقيقة أسفرت عن القضاء على العديد من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم).

وأشار إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف نقلت المصابين من إرهابيي المليشيات إلى مستشفى القلب بمنطقة تاجوراء شرق طرابلس.





وكان سلاح الجو الليبي قد وجه ضربات جوية استهدفت مواقع مليشيا "حطين" الإرهابية بمدينة مصراتة غربي طرابلس.

كما نفذ في وقت متأخر، الخميس، عملية قصف على رتل مسلح للمليشيات الإرهابية بمنطقة الكريمية، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأسفرت ضربات الجيش الجوية إلى إجبار المرتزقة التشادية على الانسحاب من منطقة أولاد تليس، فيما بسطت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة الطويشة والعزيزية الكبرى جنوب طرابلس.

Advertisements

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الليبي عازم على تحرير العزيزية بالكامل باعتبارها ذات بعد استراتيجي كمدخل جنوبي للعاصمة، وحلقة الوصل بين المليشيات من مناطق الجبل الغربي وغريان.





وتابع أن المدينة تعد نقطة انطلاق استراتيجية لمراقبة وحماية مناطق جنوب الزاوية ومطار طرابلس الدولي وكوبري السواني ومدينة جنزور، مضيفا أن سيطرة الجيش الليبي على العزيزية تسهل عملية تأمين المناطق التابعة للجيش الليبي في السبيعة وسوق السبت والهيرة وقصر بن غشير.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أكد لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي مدينة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وشدد المحجوب على أهمية المنطقة وأن السيطرة عليها تمهد لقطع التواصل مع مدينة غريان التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر على جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.

وعلى جانب آخر أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الوطني الليبي قام بتطوير منظومة تشويش ضد الطائرات التركية المسيرة، وأن الجيش غطى بهذه المنظومة خط الجبهات الواصل بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للعاصمة، كما طورت قيادة عمليات الجيش الليبي خطتها لإعادة توجيه الطائرات المسيرة التركية لضرب المليشيات نفسها.

وتشهد الساحة الليبية منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الماضي تدخلا تركيا غير مسبوق ودعما للمليشيات والتنظيمات الإرهابية التي توجد داخل مدن الغرب الليبي (طرابلس ومصراتة) متحالفة مع حكومة السراج لمنع دخول الجيش الوطني الليبي للعاصمة لتطهيرها من المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية.



وتشهد الأزمة الليبية محاولات عقد مؤتمر دولي في برلين نهاية الشهر الجاري لإخراج ليبيا من الفوضى التي ضربتها منذ فبراير 2011 بفعل التدخل الخارجي لدعم الإخوان وتنظيماتها الإرهابية المسلحة.