"القروي" يخاطب أنصاره من مسقط رأسه بالتزامن مع اقتراب مناظرة تلفزيونية مع نظيره "قيس"

الجمعة 11 أكتوبر 2019

نبيل القروى

الخليج 365 - متابعات

وفي القاهرة فتحت السفارة التونسية أبوابها، للاقتراع، وبدأ توافد أعضاء الجالية منذ الثامنة صباحا.



وأكد عبدالوهاب الريسى منسق الهيئة العليا للانتخابات التونسية في مصر، في أن أعضاء الجالية في القاهرة قرابة 998 ناخبا، وقامت السفارة بالتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاقتراع مستمر حتى الأحد المقبل في مقرين للاقتراع في مقر السفارة بالقاهرة وفي الإسكندرية.

وحث الريسي أبناء الجالية للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار خليفة الرئيس الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أن الناخبين على دراية كاملة ببرامج المرشحين لجولة الإعادة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية، لعبت دورا هاما في توعية الناخب التونسي.

وجرت الجولة الأولي من الانتخابات في 15 سبتمبر الماضي، وبعدها بيومين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة الإعادة.

Advertisements

ودعا التيار الديمقراطي الحاصل على نحو 17 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتيجتها أمس الأول، التونسيين، للتصويت للمرشح الرئاسي قيس سعيد، وجدد حزب حركة النهضة«إخوان تونس» دعمه لقيس.

وعقب الإفراج عنه، اختار نبيل القروي مسقط راسه مدينة بنزرت، لإطلاق حملته الانتخابية بشخصه، حيث زار عدد من أنصاره أمس، مؤكدا أنه سيسعي لخلق التوازن المطلوب في المشهد السياسي وغيره، وسيعمل على «نشر الفرحة في تونس بكل اطيافها، كما سيعمل على تكون البلاد التونسية منفتحة، ومنصة مفتوحة على افريقيا واوروبا تنمويا» وان يصبح شبابها قادرا على «السفر وليس للهجرة غير الشرعية، فيما دعا الجماهير للتصويت لصالحه وفق ما أطلق عليه»ثورة الصندوق«.

وأكد القروي، بأنه حال فوزه في الانتخابات فانه «لن يمكث ابدا في القصر»، وتابع: حان الوقت إلى أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للتونسيين جميعا.

من جانبه قال عضو المجلس الوطني لحركة «تحيا تونس» التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا «نحن الحزب السابع في مجلس نواب الشعب، وموقعنا الطبيعي هو المعارضة، مشيرا إلى أن الشاهد أعرب عن استعداده لعملية تسليم السلطة.

وحول موقف الحزب من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، قال إن الحزب ترك حرية الاختيار لأنصاره وفق قناعاتهم لشخصية.

ولاتزال هناك حالة من الجدل بسبب وجود علاقة بين نبيل القروي، بضابط المخابرات الإسرائيلي آري بن مناشي صاحب شركة اتصال كندية، تم التعاقد معها للترويج له دعائيا، بعد ما تردد بأنه هناك عقد مسجل بوزارة العدل الأمريكية، وقال الصحفي التونسي زهير طابة عبر صفحته على فيسبوك، أن فرقة الأبحاث التونسية طلبت أمس، المادة الإعلامية الأصلية للحوار مع آري بن مناشي لفحصها وإعتمادها وثيقة رسمية في إطار المحضر الخاص بالقضية المتعلقة ''بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المرفوعة ضد نبيل القروي'' .