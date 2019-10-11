برلمانية كردية لـ"اليمن العربي": يجب الحذر في  التعامل مع فيديوهات الغزو التركي لشرق الفرات

الجمعة 11 أكتوبر 2019

نورا خليل

سيد مصطفي

قالت نورا خليل، المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، إنه يجب الحذر من الٲخبار التي تُروِّج عن سيطرة العدوان التركي ومرتزقته علﻯ مدينة تل ٲبيض ورٲس العين عبر فيديوهات قديمة تعود للعام 2012 بداية ماتسمى بالثورة السورية.

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وأكدت خليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قنوات عديدة على اليوتيوب تابعة للمرتزقة مهمتها نشر تلك الفيديوهات لٳثارة البلبلة والقلاقل وكسر روح المقاومة والثبات لدى شعب شمال شرقي سوريا، مشددة على الحذر مع تعاطي الأخبار خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضافت المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، أن أكبر ضحايا القصف التركي هم المدنيين، فعلى سبيل المثال توفي حسين ابراهيم كشو من قرية الوهابية نتيجة شظايا قذيفة هاون تركية أصابته عندما كان في سوق الهال القريب من محمقية و تم قبل قليل دفنه في قرية كرباوي بريف قامشلو.

جدير بالذكر، أنه بدأت تركيا منذ يومين عملية عسكرية ضد شمالي شرقي سوريا التي تحكمها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا، والتي يتكون جزء كبير منها من المكون الكردي في سوريا.