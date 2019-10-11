شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أمريكي: واشنطن تستطيع «شل» الاقتصاد التركي «إذا أضطرت إلى ذلك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم (الجمعة) أن الولايات المتحدة تستطيع «شل» الاقتصاد التركي «إذا أضطرت إلى ذلك» مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية. وقال منوتشين في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سورية». واضاف «إنها عقوبات شديدة جداً. نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك». وتابع وزير الخزانة أن العقوبات يمكن أن تشمل أي شخص على صلة بالسلطات والحكم في أنقرة.

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم (الجمعة) أن الولايات المتحدة تستطيع «شل» الاقتصاد التركي «إذا أضطرت إلى ذلك» مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية. وقال منوتشين في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سورية». واضاف «إنها عقوبات شديدة جداً. نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك». وتابع وزير الخزانة أن العقوبات يمكن أن تشمل أي شخص على صلة بالسلطات والحكم في أنقرة.

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