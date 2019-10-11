اخبار العالم

أنباء عن إصابة جنود أميركيين وفرنسيين في قصف تركي على كوباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أنباء عن إصابة جنود أميركيين وفرنسيين في قصف تركي على كوباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية أن المدفعية التركية أصابت، الجمعة، قاعدة للتحالف في عين العرب "كوباني" السورية، فيما تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين.

وكان مسؤول أميركي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأميركيين في انفجار قرب موقع للقوات الأميركية بجوار مدينة عين العرب السورية، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.

وذكر مراسل العربية أن مروحية خرجت من القاعدة التي تعرضت للقصف متحدثا عن ترجيحات بأنها تحمل مصابين.

وأضاف أن المعلومات تفيد بأن القاعدة أصيبت بقذيفة مباشرة واحدة على الأقل.

Advertisements

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

من ناحية أخرى قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب وقع قرارا يمنحها سلطة إصدار عقوبات على تركيا.

وقالت الوزارة إن واشنطن بإمكانها شل الاقتصاد التركي تماما إذا أضطرت لذلك.

يأتي هذا بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يوقف العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها .

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إصابة جنود أميركيين وفرنسيين في قصف تركي على كوباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا