شكرا لقرائتكم القوات التركية تقصف بالمدفعية أحياء القامشلي السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، مساء الجمعة، بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية أحياء مدينة القامشلي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، الجمعة، مقتل 54 من سوريا الديمقراطية و42 من الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا، منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، الأربعاء.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.

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انفجار القامشلي.. داعش يتبنى

يذكر أن قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا قالت في وقت سابق، إن سيارة ملغمة انفجرت في القامشلي الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وكان مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية قد قال إن سيارة ملغمة انفجرت في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد. وأسفر الانفجار عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى.

وأعلن تنظيم داعش، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغمة في مدينة القامشلي السورية، مشيرا إلى أنه استهدف مسلحين أكرادا.

وقال التنظيم في تقرير نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له، إن مقاتلين من داعش فجروا السيارة التي كانت متوقفة قرب موقع أمني كردي في المدينة.