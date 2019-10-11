أحمد أبوعقيل قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من قيامهم بقتل طالب بمطواة.

وقررت النيابة حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوي وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم ويدعى محمد راجح بنهر إحدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

وقال الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن محمد راحج قاتل محمود البنا طالب الثانوية العامة يواجه حكم الإعدام هو شركائه في الجريمة.

وأشار إلى أن أي شريك موجود على مسرح الجريمة في وقت ارتكاب الجريمة و كان يؤدي دورا رئيسا في الخطة يعتبر فاعلا ويعاقب بنس عقوبة الفاعل الأساسي.

وعن عرض أسر القاتل دفع مبلغ مالي لأهل القتيل للتنازل علق مهران:" في حالة قبول عرض أم القاتل وحصول أهل القتيل على مبلغ مليون جنيه سيتم التنازل عن الحق المدني وتتولى النيابة العامة تحريك الشق الجنائي وفي هذه يفلت القاتل من حكم الإعدام ولكنه يواجه السجن المشدد .

وقال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة ضحية الغدر، "أنا لو حق إبنك مجاش يبقى أنا كمسؤول أروح أقعد في بيتنا" كما قبّل المحافظ يد والدة ضحية الغدر.

وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة باعدام القتلة والقصاص منهم حيث انهم دائمو البلطجة وارهاب الفتيات، حيث طافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص

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كانت هذه تفاصيل خبر خبير قانوني: قاتل محمود البنا سيواجه حكم الإعدام مع شركائه ومحافظ المنوفية: "أنا لو حق محمود مجاش هقعد في بيتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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