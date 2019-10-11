فنيش: فتح الحوار مع سوريا سيسهل التعاون الاقتصادي وينعكس بايجابية على اقتصادنا

أعلن وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​، ​محمد فنيش​ "ان ​معبر نصيب​ يأخذ 1800 ​دولار​ كرسم على كل شاحنة"، مشيرا الى ان "من الضروري توقيع اتفاقات يخفض كلفة التصدير"، وشدد على :ان سوق ​العراق​ مهم جدا للتصدير وعلى لبنان الاستفادة من هذا السوق لتسويق الانتاج والبضائع".

واكد فنيش في حديث تلفزيوني "ان الحوار مع ​سوريا​ سيسهل التعاون الاقتصادي وينعكس بايجابية على اقتصادنا، واعتبر ان التصدير والاستيراد موجود ولكن نتكلم عن الترانزيت عبر سوريا نحو ​دول الخليج​ لان الجغرافيا تحكم،" نافيا صحة ما يقال "عن ​عقوبات​ يمكن ان تفرض على لبنان في حال فتح حوارا مع سوريا،" موضحا "ان الذي يطلقون هذا الادعاء خلفياتهم سياسية".

ولفت فنيش الى "ان اقتراحه في جلسة ​الحكومة​ امس، قوبل بايجابية من قبل الوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي ترك الباب مفتوحا امام مزيد من التشاور في هذا الاطار".