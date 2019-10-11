فنيش: فتح الحوار مع سوريا سيسهل التعاون الاقتصادي وينعكس بايجابية على اقتصادنا

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمد فنيش "ان معبر نصيب يأخذ 1800 دولار كرسم على كل شاحنة"، مشيرا الى ان "من الضروري توقيع اتفاقات يخفض كلفة التصدير"، وشدد على :ان سوق العراق مهم جدا للتصدير وعلى لبنان الاستفادة من هذا السوق لتسويق الانتاج والبضائع".
واكد فنيش في حديث تلفزيوني "ان الحوار مع سوريا سيسهل التعاون الاقتصادي وينعكس بايجابية على اقتصادنا، واعتبر ان التصدير والاستيراد موجود ولكن نتكلم عن الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج لان الجغرافيا تحكم،" نافيا صحة ما يقال "عن عقوبات يمكن ان تفرض على لبنان في حال فتح حوارا مع سوريا،" موضحا "ان الذي يطلقون هذا الادعاء خلفياتهم سياسية".
ولفت فنيش الى "ان اقتراحه في جلسة الحكومة امس، قوبل بايجابية من قبل الوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي ترك الباب مفتوحا امام مزيد من التشاور في هذا الاطار".
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