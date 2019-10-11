آلان عون: ليس المطلوب أن تتأخر الموازنة ولا أن "تسلق سلقًا"

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، "أننا بانتظار الصيغة النهائية للموازنة"، مشددًا على "أننا مصرون على أن تتصمن إصلاحات أساسية نحن بحاجة لها، ففي هذا ​الوضع الاقتصادي​ الصعب والمالي الدقيق لا يمكن الاستمرار بموازنة عادية وهناك أمور يجب على ​الدولة​ أن تحسم أمرها فيها من خلال ترشيد إنفاقها".

ولفت الى "أننا نقوم بما يجب لنخرج من الأزمة والدولة بحاجة لذلك"، كاشفًا عن أن "هناك سلة أفكار طرحت ونوقشت في ​الحكومة​".

واعتبر أن "​الموازنة​ ستأخذ وقتها في الدراسة في ​مجلس النواب​ والممر الإجباري لها هو ​لجنة المال والموازنة​"، مضيفًا: "ليس المطلوب أن تتأخر الموازنة ولا المطلوب أن "تسلق سلقًا"، خاصة وأننا تعلمنا درسًا من الموازنة السابقة، ويمكن القول إن الأمور تسير بوتيرة أسرع من الموازنة السابقة فالعبرة في ما سيأتي من الحكومة وكيف ستكون وتيرة العمل في ​المجلس النيابي​".