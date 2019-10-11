أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في تصريح تلفزيوني، "أننا بانتظار الصيغة النهائية للموازنة"، مشددًا على "أننا مصرون على أن تتصمن إصلاحات أساسية نحن بحاجة لها، ففي هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمالي الدقيق لا يمكن الاستمرار بموازنة عادية وهناك أمور يجب على الدولة أن تحسم أمرها فيها من خلال ترشيد إنفاقها".
ولفت الى "أننا نقوم بما يجب لنخرج من الأزمة والدولة بحاجة لذلك"، كاشفًا عن أن "هناك سلة أفكار طرحت ونوقشت في الحكومة".
واعتبر أن "الموازنة ستأخذ وقتها في الدراسة في مجلس النواب والممر الإجباري لها هو لجنة المال والموازنة"، مضيفًا: "ليس المطلوب أن تتأخر الموازنة ولا المطلوب أن "تسلق سلقًا"، خاصة وأننا تعلمنا درسًا من الموازنة السابقة، ويمكن القول إن الأمور تسير بوتيرة أسرع من الموازنة السابقة فالعبرة في ما سيأتي من الحكومة وكيف ستكون وتيرة العمل في المجلس النيابي".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: ليس المطلوب أن تتأخر الموازنة ولا أن "تسلق سلقًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.