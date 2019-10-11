البراكس يعلن تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات

أعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات، بعد التفاهم الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري وممثلي تجمع شركات مستوردي النفط في لبنان والذي تعهد بموجبه رئيس التجمع بتسليم المشتقات النفطية الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية.
وأوضح في بيان أنّ النقابة ستتابع في الأيام المقبلة مع الحريري اتصالاتها لإصدار قرار خطي من الجهات الرسمية المعنية بالأزمة يترجم هذا الإتفاق.
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