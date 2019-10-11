البراكس يعلن تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات

أعلن نقيب اصحاب ​محطات المحروقات​ ​سامي البراكس​ تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات، بعد التفاهم الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وممثلي تجمع شركات مستوردي ​النفط​ في ​لبنان​ والذي تعهد بموجبه رئيس التجمع بتسليم المشتقات النفطية الى اصحاب المحطات ب​الليرة اللبنانية​.

وأوضح في بيان أنّ النقابة ستتابع في الأيام المقبلة مع الحريري اتصالاتها لإصدار قرار خطي من الجهات الرسمية المعنية بالأزمة يترجم هذا الإتفاق.