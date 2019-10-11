ريفي: الطبقة السياسية حولت لبنان الى دولةٍ فاشلة

أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإضطراب في الحكم والفشل في حل الأزمة الإقتصادية الذي يدفع ثمنه المواطنون من أعصابهم واستقرارهم أزمات متنقلة لا تنتهي. الطبقة السياسية حولت ​لبنان​ الى دولةٍ فاشلة، ولن يكون إنقاذه على يد فاشلين".

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