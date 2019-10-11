أبو سليمان: نريد مكافحة الفساد فعليا لا نظريا ولا بالشعارات

لفت وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أنه "وصلني معلومات وشكاوى حول دفع رشاوى للتتميم معاملات داخل وزارة العمل، وأنا لا أقبل بهذا المنطق وسنحاسب الراشي والمرتشي"، مؤكداً "إننا نريد مكافحة الفساد فعليا لا نظريا ولا بالشعارات".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى أن "هنالك عمال تدفع مبالغاً من أجل الدخول إلى لبنان وهو ما اعتبره "عبودية حديثة".
فيما علمت قناة "الجديد" أن "الرشاوى وصلت إلى 400 دولار للحصول على موافقات مبدئية للحصول على اجازات عمل".
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