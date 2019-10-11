أبو سليمان: نريد مكافحة الفساد فعليا لا نظريا ولا بالشعارات

لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ إلى أنه "وصلني معلومات وشكاوى حول دفع رشاوى للتتميم ‏معاملات داخل ​وزارة العمل​، وأنا لا أقبل بهذا المنطق وسنحاسب ‏الراشي والمرتشي"، مؤكداً "إننا نريد ​مكافحة الفساد​ فعليا لا نظريا ولا بالشعارات".

وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى أن "هنالك عمال تدفع مبالغاً من أجل الدخول إلى ​لبنان​ وهو ما ‏اعتبره "عبودية حديثة"‏.

فيما علمت قناة "الجديد" أن "الرشاوى وصلت إلى 400 ​دولار​ للحصول على موافقات مبدئية للحصول على اجازات عمل".