رحب الرئيس ​دونالد ترامب​، بالاختراق الذي تحقق في حربه التجارية الطويلة مع ​الصين​، معلنا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي. وأبلغ ترامب الصحافيين في ​البيت الأبيض​ أن الجانبين "توصلا إلى مرحلة اولى مهمة في الاتفاق"، مشيرا إلى أن الاتفاق لم تتم كتابته بعد ويتعلق بحقوق ​الملكية الفكرية​ والخدمات المالية وشراء المنتجات الزراعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن التوصل الى اتفاق تجاري جزئي "مهم جدا" مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.