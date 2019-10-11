ترامب: الصين وأمريكا توصلتا إلى اتفاق تجاري مهم كمرحلة أولى

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض اليوم الجمعة "وصلنا إلى اتفاق مهم للغاية كمرحلة أولى" مع الصين.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اجتماع ترامب وليو جاء بعد محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الصينيين والأمريكيين استمرت يومين في واشنطن.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الجزئي سيتضمن تقديم الصين بعض التنازلات للقطاع الزراعي الأمريكي، في حين ستخفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، مشيرة إلى أن الاتفاق أولي وسيخضع للتغيير في حين يستعد الرئيس ترامب لمقابلة نائب رئيس وزراء الصين ليو هي في وقت لاحق من اليوم.