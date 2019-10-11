رغم تحذيرات ترامب.. تركيا تقصف مواقع تمركز قوات أمريكية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

قصف الجيش التركي، مواقع تمركز فصيل من القوات الخاصة الأمريكية، في شمال سوريا، بعد أيام من بدء عدوانها على المناطق الشمالية للبلاد، بحجة محاربة الإرهاب، والقضاء على داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأكدت مجلة "نيوزويك"، نقلًا عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات التركية قصفت تجمع للقوات الخاصة الأمريكية عن طريق الخطأ، خلال عدوانها على الشمال الشرقي السوري.

بينما ذكرت وكالة "رويترز"، أن القصف التركي لم يصب القوات الأمريكية مباشرة، ولكن وقعت انفجارات بالقرب من مناطق تمركزهم في سوريا.

المجلة الأمريكية، أوضحت أن القوات الأمريكية الموجودة في تلة مشتنور، بمدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية، تعرضت لنيران المدفعية من القوات التركية، إلا أن القصف لم يكن عنيف، بالدرجة التي يستوجب بها رد الهجوم.

Advertisements

ولم يتمكن المسؤول الأمريكي من تحديد أعداد القوات الأمريكية المتواجدة لحظة القصف، إلا أنه أكد أن الأعداد تتراوح ما بين 15 و 100 جندي، كما أنه لم يذكر إذا ما وقع قتلى أو جرحى.

وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن يمس أي جندي أمريكي بأذى، مؤكدًا أنه سيحتفظ بحق الرد العسكري.

ونددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".