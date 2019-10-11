للمرة الثانية.. محمد الشربيني نقيبا لأطباء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
فاز الدكتور محمد الشربيني بمنصب نقيب الأطباء بدمياط، للمرة الثانية، عقب انتهاء فرز الأصوات على مقعد النقيب في الانتخابات التي أجريت في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، اليوم الجمعة.
وأعلن الدكتور محمد الشربيني النقيب الحالي ترشحه على قائمة البناء، وينافسه على المقعد الدكتور عبدالعزيز فودة، بينما ينافس على مقاعد فوق السن الدكتور أشرف العزب، والدكتور ممدوح فياض، والدكتور مسعد حدو، والدكتور هلال هلال، والدكتورة هالة هدية.
وبالنسبة لمقاعد تحت السن يتنافس الدكتور حسام فتوح، والدكتورة دينا الدنجاوي، والدكتورة محمد المحمدي، والدكتور محمود مشعل، والدكتور محمد الفيومي.
ومن المقرر الإعلان عن نتيجة أعضاء مجلس النقابة الفرعية رسميًا عقب الانتهاء من فرز باقي المقاعد.
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