تجديد الثقة في أيمن سالم نقيبًا لأطباء الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

جددت الجمعية العمومية لنقابة الطباء بمحافظة الشرقية، الثقة في الدكتور أيمن سالم، نقيبًا للأطباء بالمحافظة للمرة الثانية على التوالي، بعد منافسة مع الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد الدالي، مساء اليوم الجمعة، فوز الدكتور أيمن سالم، النقيب السابق، بمنصب نقيب الأطباء للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، وذلك بحصول النقيب على 548 صوتًا.

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وفاز بمقعد عضوية مجلس النقابة، فوق السن، الدكتور ماهر بباوي بـ 454 صوتًا، والدكتور كريم الفخراني بـ 538 صوتًا، فيما حسم مقعدي تحت السن كلًا من: غادة عبدالسلام شويخ بـ 470 صوتًا، وريهام ماهر بـ 527 صوتًا.

وشهدت لجان الانتخابات إقبالًا متوسطًا على مدار ساعات الإقتراع التي بدأت في التاسعة صباحًا وأغلقت في الخامسة مساء، حيث أجريت الانتخابات على مقعد النقيب بمنافسة مرشحين، هما الدكتور أيمن سالم النقيب السابق، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية.

وتنافس كلًا من الأطباء كريم الفخراني وماهر البباوي وعمر خطاب على مقعدي العضوية فوق السن، وأحمد نصر الدين عوض وريهام وحيد وغادة عبدالسلام شويخ على مقعدي العضوية تحت السن، فيما بلغ عدد حضور الجمعية العمومية والناخبين نحو 800 طبيب.