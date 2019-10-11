شهيد المنوفية وتطورات قضية الطفلة جنة وضحية التنمر بالإسكندرية.. محافظات في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت المحافظات عددًا من الحوادث طوال الأسبوع الماضي، كشفت قوات الأمن غموض بعضها، وما زال بعضها قيد التحقيق.

وفي التقرير التالي نرصد أهم حوادث المحافظات طوال أسبوع..

- "قرصتها بكماشة وقيدتها بحبل".. ننشر أمر إحالة الجدة المتهمة بقتل الطفلة جنة

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمة "صفاء ع."، 40 سنة، المتهمة بتعذيب الطفلة "جنة م."، 4 سنوات، وكيها في مواضع عفتها حتى الوفاة، عن أنها استخدمت "كماشة" لتعذيب الطفلة.

- أسرة الطفلة "جنة" تصل محكمة المنصورة لحضور أولى جلسات محاكمة الجدة

شهدت محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة "جنة" المتهمة بتعذيب المجني عليها، والتسبب في وفاتها.

- "إزاي تضربي بنت مهندس".. قرارات عاجلة من تعليم الإسكندرية في واقعة الطفلة روان

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارًا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، بسبب تقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي.

- ضحية التنمر.. "تضامن الإسكندرية" ترسل فريقًا لدعم الطفلة "روان"

وجهت مديرية التضامن الاجتماعي، فريقًا متخصصًا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة "روان محمد" التي تعرضت لواقعة اعتداء بدني ونفسي بالإسكندرية.

- روان ضحية التنمر لمصراوي: "مامت شهد ضربتني وقالتلي يا بنت البواب"

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"إنتي بنت بواب.. إزاي تضربي بنت مهندس بترول؟".. كلمات لم تتحملها الطفلة "روان" من والدة زميلتها بالصف الرابع الابتدائي، لتصاب باضطرابات نفسية وعصبية قادتها إلى سرير المرض.

- بعد شهر من إخمادها.. تجدد اشتعال نيران مجهولة المصدر في كفرالشيخ

عادت النيران المجهولة للاشتعال مرة أخرى، في كفرالشيخ، بعد توقفها لمدة شهر تقريبًا، دون معرفة أسباب اشتعالها.

- عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي.. سر جملة أنهت حياة طالب الثانوي في المنوفية

قتل طالب جامعي آخر بالصف الثالث الثانوي، مسددًا له 3 طعنات، عقب مشادة بينهما إثر معاتبة المجني عليه للجاني لقيامه بمعاكسة الفتيات.

- دافع عن فتاة فقتله المتحرش.. أهالي المنوفية يشيعون جنازة محمود البنا

شيع أهالي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جنازة الطالب محمود البنا الذي لقي مقتله، بعد محاولته الدفاع عن فتاة من تحرش طالب جامعي بها.

- تصدر تويتر| ضبط 3 متهمين بقتل الطالب محمود البنا.. وأصدقاؤه يدشنون هاشتاج

ألقت مباحث مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، القبض على 3 متهمين بقتل الطالب محمود البنا، الذي لقى مصرعه إثر مشاجرة معهم.

- محافظ المنوفية لأسرة محمود البنا: "لو حقه مرجعش هأقعد في بيتي"

زار محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، منزل الطالب "محمود البنا" الشهير بـ"ضحية الغدر"، والذي راح ضحية اعتداء بلطجية في مدينة تلا.