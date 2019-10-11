"الوطنية للإعلام": انقطاع البث عن قنوات الهيئة بسبب عطل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الإرسال عن قنواتها اليوم الجمعة، جاء بسبب عطل فني ببعض الأجهزة استمر لمدة خمس دقائق تقريباً.
وأكدت الهيئة -في بيان- أنه تم تدارك الأمر على الفور وعاد البث تدريجياً لجميع القنوات.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بعمليات تحديث وتطوير تنتهى خلال أسبوعين وذلك في إطار عملية تحديث وتطوير آليات العمل بها.
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