مباحثات روسية فرنسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بورلي، القضايا ذات الاهتمام المشترك. القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة - "أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أجرى اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بورلي، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك". الجمعة - "أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أجرى اليوم محادثة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بورلي، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورانس بورلي، كانا قد اجتمعا الشهر الماضي مع نظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو في موسكو.

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