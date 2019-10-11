موسكو تطالب بنقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة من نيويورك

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندريه بيلوسوف، اليوم (الجمعة) أن بلاده تعتزم اقتراح نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.
وقال بيلوسوف، في تصريحات خاصةلوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "هذا قرار إجرائي بنقل عمل اللجنة الأولى من نيويورك إلى مكان بديل آخر ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة، فإما إلى فيينا أو إلى جنيف".
كان بيلوسوف، قد أعلن في وقتسابق، أن روسيا ستواصل إصرارها على ألا تبدأ اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي العمل الرسمي، حتى يحصل جميع المندوبين الروس على تأشيرة للمشاركة فيها.
واقترح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في الأسبوع الماضي، نقل جلسات اللجنة الأولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف على خلفية سياسة التأشيرة الأمريكية.
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