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تونس تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية في سوريا

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طالبت تونس  بالوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، بالنظر إلى ما سينجم عنها من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته على "فيسبوك"، إن تونس "تتابع ببالغ

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الانشغال العمليات العسكرية التركية الجارية بشمال شرقي سوريا، وما قد ينجرّ عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري الشقيق".

وأضافت الخارجية أن تونس تدعو بهذه المناسبة "إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

وأهابت في المقابل، بكافة الأطراف "ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية"، مؤكدة على أهمية "مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها".

 

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