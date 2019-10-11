"داعش" يتبنى تفجير السيارة المفخخة في مدينة القامشلي السورية

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، تفجير السيارة المفخخة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، حسبما ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون المزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر إعلامية رسمية بانفجار سيارة مفخخة

في شارع "منير حبيب" بالقامشلي شمال شرقي سوريا، في وقت سابق اليوم؛ مما أدى إلى مقتل مدنيين ووقوع عدد من الجرحى.



وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على

الشمال السوري بزعم التعامل مع ما تصفه أنقرة بـ"الفصائل الإرهابية الكردية"؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.. فيما حذرت عدة دول من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.