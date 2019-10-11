تحرير طفل وايزيديات عراقيات من قبضة عائلات "داعش" في سوريا

كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين بالعراق حسين قايدي عن تحرير أربعة أشخاص من قبضة عائلات "داعش" من داخل الأراضي السورية.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن قايدي قوله إن "فرق المكتب تمكنت، مؤخرا، من تحرير ثلاث نساء وطفل إيزيديين، كانوامختطفين لدى عائلات تنظيم داعش في داخل مخيم الهول، الواقع في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا".
إلى أن "مكتب الإنقاذ مستمر في البحث عن المختطفات، والمخطوفين الايزيديين، الذين وقعوا بإيدي العصابات الإرهابية، أو الذين لا يزالون في مخيم الهول".
وأكد قايدي أن "النساء الثلاث، والطفل، وهم من أبناء المكون الايزيدي، وصلوا إلى إقليم كردستان"، لافتا
وحسب الإحصائية التي كشفها مدير مكتب إنقاذ الإيزيدين المختطفات والمختطفين في إقليم كردستان حسين قايدي، فإن العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين، الناجين من قبضة "داعش" بلغ حتى الآن (3487) ناجيا، وناجية.
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