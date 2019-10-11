قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة إن 5 معتقلين من تنظيم (داعش) الإرهابي، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي شمال شرقيسوريا.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية- لم تسمه - قوله إن المعتقلين الخمسة فروا من سجن"نفكور"، الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.
يأتي هذا بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركي، فإلى جانب أنه يعتبر اعتداء على أراضي بلد آخر، فهو يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز الآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر هروب 5 عناصر من داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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