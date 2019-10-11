رئيس تنزانيا يدعو لاجئي بوروندي إلى العودة لبلادهم

دعا رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، اليوم الجمعة، اللاجئين من دولة بوروندي إلى العودة لبلادهم بعد استقرار الأوضاع في الوقت الحالي.

وذكرت قناة "يورنيوز" الأوروبية اليوم أن الرئيس التنزاني ماجوفولي دعا، في كلمة له خلال حشد في منطقة كاتافي بالقرب من مخيم كبير

للاجئين في شمال غرب البلاد، اللاجئين البورونديين إلى العودة لوطنهم وعدم "الإصرار على البقاء في تنزانيا كلاجئين أو توقع الحصول على الجنسية بينما تتمتع بوروندي بالاستقرار".



وأضاف الرئيس التنزاني أن جميع اللاجئين في

بلاده، حتى من غير البورونديين، لا يمكن لهم أن يبقوا في الداخل إلى أجل غير مُسمّى.



وأوضحت القناة أن المسؤولين التنزانيين أكدوا على أن جميع عمليات العودة للوطن الأصلي ستكون طوعية.

يُشار إلى أن البورونديين يشكلون غالبية اللاجئين المسجلين في تنزانيا والذين يبلغ تعدادهم 280 ألف شخص نهاية عام 2018، وذلك طبقًا لبيانات الأمم المتحدة.