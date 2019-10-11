ارتفاع أعداد المصابين جراء مهاجمة إسرائيل مسيرات العودة إلى 23 فلسطينيا

أصيب 23 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي

تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية؛ ما أدى لإصابة 23 مواطنا بالرصاص الحي، أحدهم أصيب بوجهه ما أدى لكسر في فكه السفلي وحدوث نزيف حاد، إضافة لإصابة العشرات بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق، بينهم 22 طفلا، ومسنا، ومسعفا متطوعا.



وكان الآلاف من الفلسطينيين قد بدأوا بالتوافد عصر اليوم على مخيمات العودة وكسر الحصار للمشاركة في الجمعة الـ78 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".



ووصل الفلسطينيون إلى نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة تلبية لدعوة من الهيئة العليا للمسيرات والتي دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

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وقالت الهيئة إن تسمية هذه الجمعة باسم جمعة "أطفالنا الشهداء" جاء للتذكير بالإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف الطفولة البريئة، وبمستوى فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وبعدد الأطفال الذي قضوا ضحية الاستهداف من قبل جنود الاحتلال.



وأكدت على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرات العودة وكسر الحصار، وحرصها على سلامة المشاركين والعمل على حمايتهم من قناصة جيش الاحتلال.



ونشر جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية مقابل مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية في المنطقة.