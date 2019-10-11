مقتل شرطيين إثر انفجار عبوة في الموصل

قتل شرطيان وأصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن «انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية بمنطقة الشهوان في الساحل الأيمن من المدينة أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح».

وعلى صعيد آخر، قال العبيدي إن «مدنياً قتل في ناحية الكسك شمال الموصل، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

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وأضاف العبيدي أن «الشرطة المحلية اعتقلت عصر اليوم ثلاثة دواعش في منطقة قبر البنت، ضمن الساحل الأيمن واقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».

وأعلن العراق النصر على تنظيم داعش المتشدد وقضى على وجوده في الموصل التي كانت معقلاً رئيسياً له.

ورغم ذلك ما تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين.