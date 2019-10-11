العراق يشكل لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين وشرطيين خلال الاحتجاجات

قرر العراق، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق في حالات مقتل وإصابة متظاهرين وأفراد من قوات الأمن ووسائل الإعلام خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدو على مدى الأيام الماضية.

وأصدر مجلس الأمن الوطني العراقي قرار تشكيل اللجنة خلال اجتماع استثنائي عقده، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

ويتضمن قرار المجلس، وفق بيان صحفي صادر مساء اليوم، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق "بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت، والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام اعتبارا من غد السبت".

كما قرر مجلس الأمن الوطني "الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".

وأوضح البيان أنه "تم تدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الأولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".

كانت عدة محافظات عراقية قد شهدت مؤخرا مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين عن مقتل 104 من بينهم 8 من رجال الأمن، وإصابة 6107 أشخاص، من بينهم 1241 من عناصر الأمن، بحسب السلطات العراقية.

كما ناقش المجلس "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية، وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي".

وذكر البيان أنه "تم استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".