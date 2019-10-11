توسك يرفض تهديدات أردوغان بإغراق الاتحاد الأوروبي باللاجئين

وجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، توبيخاً حاداً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهديده بإرسال ملايين اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

وهاجم توسك، بعد اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، العملية التركية في شمال سوريا وقال إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وقال توسك إن العملية العسكرية التركية أحادية الجانب تثير قلقاً عميقاً ويتعين أن تتوقف على أن تتم معالجة مخاوف أنقرة الأمنية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف توسك «التدخل العسكري سيزيد من سوء الوضع. وبدلاً من أن يحقق الاستقرار، سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها ويفاقم معاناة المدنيين ويؤدي لمزيد من موجات النزوح ويهدد التقدم الذي حققه التحالف الدولي في مواجهة داعش».

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة العدوان الجوي والبري الذي تنفذه تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وفي كلمة أمس الخميس، دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى أن «يتمالك نفسه» وهدد بأنه إذا وصف التكتل العملية العسكرية بأنها احتلال فسوف «يفتح البوابات ويرسل 3.6 مليون لاجئ» إلى أوروبا.

وقال توسك «على تركيا أن تتفهم قلقنا الرئيسي من أن تؤدي أفعالها إلى كارثة إنسانية أخرى وهو أمر غير مقبول».

وأضاف «لن نقبل أبداً استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا. تهديدات الرئيس أردوغان أمس في غير محلها بالمرة».

بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي ألا يذعن لتهديدات تركيا بإرسال ملايين اللاجئين السوريين لدول الاتحاد.

وطالب كونتي أنقرة بوقف عملياتها العسكرية بشمال سوريا فوراً.

وقال للصحفيين «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل هذا الابتزاز. المساعي التركية لاستقبال اللاجئين السوريين لا يمكن أن تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة عسكرية لا يمكننا قبولها ولا بد أن تتوقف فوراً».