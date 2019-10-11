16 قتيلاً برصاص تركي في ثالث أيام العدوان على سوريا

قتل ستة عشر شخصاً بينهم مدنيون، على الأقل اليوم الجمعة، بنيران القوات التركية في اليوم الثالث على التوالي من العدوان الذي تشنه في شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «أربعة مدنيين قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من مدينة تل أبيض» التي تتعرض للقصف وتدور اشتباكات عنيفة في محيطها، بينما «قتل ثلاثة آخرون برصاص قناصة» قربها.

وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدواناً عسكرياً واسعاً في المنطقة الحدودية في شمال شرق البلاد. وتخوض اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدى لها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين (محافظة الحسكة) وتل أبيض (محافظة الرقة).

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وأسفرت المعارك الجمعة عن مقتل تسعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.

وأجبر الهجوم 70 ألف مدني سوري على الفرار من المنطقة الحدودية، وتحديداً بلدتي رأس العين وتل أبيض ومحيطيهما، باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.

وتدور اشتباكات عنيفة في المنطقتين، تترافق مع قصف مدفعي تركي كثيف وغارات جوية.

وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثين كيلومتراً داخل الأراضي السورية.