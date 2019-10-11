كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرئيلي يُصيب 49 فلسطينيا في "مسيرات العودة" شرقي قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك 49 فلسطينيا، بينهم 22 طفلا، أصيبوا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة" الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح، أن من بين الجرحى، 21 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، اليوم، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني، الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

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وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "أطفالنا الشهداء".

ويشارك فلسطينيون في مسيرات العودة منذ مارس 2018، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.