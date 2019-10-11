عاجل... غارات تركية تستهدف القاعدتين الأمريكيتين في رأس العين وتل أبيض بسوريا

صرح الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك غارات تركية استهدفت القاعدتين الأمريكيتين، اللتين أخليتا في رأس العين وتل أبيض.

قال الجنرال مظلوم كوباني عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم، إن تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وأضاف قائد قسد "شرطنا لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء". وأردف أن الدوريات الأمريكية لم تتجه لتل أبيض لكنها أمّنت الطريق شرق عين عيسى.

وتابع قائد قوات سوريا الديمقراطية أن "حراسة معتقلي داعش لم تعد أولوية لنا"، لافتا إلى أن القوات التركية باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية.

وأوضح المتحدث أن استهداف القوات التركية لسجنين أدى لهروب 5 من عناصر داعش، معتبرا أن سماح أمريكا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما.

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وأفاد مظلوم كوباني أن قواته تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور.