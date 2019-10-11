كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية: ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بفرض عقوبات قاسية على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة وكبيرة جدا على تركيا، بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا، لكنه أضاف أن "تلك العقوبات لن تطبق في الوقت الراهن".

فيما هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب هجومها في سوريا ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا، إذا لم تسانده.

وكثفت تركيا الضربات بسلاحي الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

ومن قبل أدان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح رسميا للانضمام إليه رغم سوء سجلها في مجال حقوق الإنسان، هجوم أنقرة لكن التكتل الأوروبي يشعر بالاستياء من تهديدات أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، والذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لن نقبل بأي حال أن يكون اللاجئون سلاحا، وأن يُستخدموا في ابتزازنا".

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وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، "تهديدات الرئيس أردوغان... ليست في محلها تماما".

هجوم تركيا على سوريا