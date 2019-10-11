كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يكشف عما تستهدفه عملياته العسكرية في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية لتركيا شمال شرق سوريا سوف تظل مستمرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات ضد الإرهاب وإنها لا تستهدف وحدة وسلامة أي دولة.

وقال الرئيس التركي خلال افتتاح المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات حول مكافحة الإرهاب: "عملياتنا في شمال العراق وسوريا ضد الإرهاب لا تستهدف وحدة أراضي هاتين البلدين وسيادتهما"، مضيفا بقوله "ننتظر من جميع أصدقائنا دعم عمليتنا شرقي الفرات"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتابع أردوغان "سنواصل عمليتنا حتى نصل إلى عمق 32 كم كما أوضح ترامب، حتى نتقدم نحو الجنوب وعليهم مغادرة هذه المنطقة لأننا أعلناها منطقة آمنة لتوطين نحو 4 ملايين لاجئ... ولن نوقف عمليتنا شرقي الفرات مهما قيل"، منوهاً إلى أنه "قتل نحو 10 مواطنين أتراك في الهجمات على المناطق الحدودية مع سوريا".

وقال الرئيس التركي في كلمته اليوم، إن قوات التحالف الدولي القادمة من بعد 10 آلاف كيلومتر إلى سوريا تتجاهل ما قلناه مرارا إن كل من "ب ي د" و"ي ب ك" و"داعش" تنظيمات إرهابية.

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هجوم تركيا على سوريا