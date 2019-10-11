كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن إحباط هجوما متعدد المحاور لـ"الحوثيين" شمال حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية، وجماعة ميليشيات الحوثيين الإرهابية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن مقاتلي "الحوثيين" نفذوا بغطاء مدفعي هجوماً واسعاً متعدد المحاور على مواقع لقوات المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، في جبهات مستبأ وعبس وحرض شمال غربي حجة.

وأوضح المصدر، أن "الحوثيين" هاجمت مواقع للجيش في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس، بالتزامن مع هجوم على مواقع في محيط مدينة حرض، ومحاولة تقدم باتجاه قرى يسيطر عليها الجيش في مديرية مستبأ شمال حجة، في محاولة للالتفاف على الجيش اليمني.

وأكد إحباط الجيش هجمات جماعة "الحوثيين" الإرهابية، وتكبيد المهاجمين من عناصرها قتلى وجرحى بينهم قيادي.

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وأشار إلى مقتل 10 من "الحوثيين" وأسر 4 آخرين من عناصرها، عقب محاصرة الجيش مجموعة حاولت التقدم باتجاه مواقع للجيش في مديرية مستبأ متاخمة لمديرية حيران من الجهة الشرقية.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف العربي بـ 4 غارات مركز قيادة متقدم وتجمعاً لـجماعة "الحوثيين" الإرهابية في مستبأ.

ووفقاً للمصدر، ألحقت الغارات الجوية خسائر في صفوف "الحوثيين".

ويأتي ذلك عقب ساعات من إحباط الجيش اليمني، محاولة تقدم لـجماعة "الحوثيين" الإرهابية باتجاه شرق قرية العوجاء شرقي مديرية حيران، وتسللاً لمجاميع من عناصرها غرب مدينة حرض شمال غربي حجة.