الابراهيمي وبوانو والعمري.. مرشحون لخلافة الأزمي في رئاسة فريق الـPJD

خلال اجتماع فريق العدالة والتنمية، صباح اليوم الجمعة، قبل افتتاح الملك للسنة التشريعية الجديدة، انتخب أعضاء الفريق، ثلاث أسماء لخلافة رئيس الفريق ادريس الأزمي الإدريسي، الذي قدم استقالته في يوليوز الماضي.

وعلم “اليوم 24″، أن الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، اختار بالتصويت السري ثلاثة أسماء، وهم مصطفى الابراهيمي الذي كان مرشحا حتى آخر لحظة لمنصب وزير الصحة، بالإضافة لعمدتي مكناس والدار البيضاء، عبد الله بوانو وعبد العزيز العمري.

وتنص قوانين الحزب الداخلية على أن الأمانة العامة للحزب، هي التي ستحسم في الاسم الذي سيصبح رئيسا للفريق النيابي، من بين المرشحين الثلاثة الذين ينتخبهم الفريق.

فبعد توصلها بأسماء المرشحين الثلاثة، ستختار الأمانة العامة للحزب، في اجتماعها الأسبوعي مساء الإثنين المقبل، رئيسا لفريقها النيابي بمجلس النواب.