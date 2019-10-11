ريهانا تصدر كتابا مصورا

أعلنت الفنانة العالمية، ريهانا، عن اقتراب موعد إصدارها كتابا مصورا، يضم أزيد من ألف صورة من حياتها الشخصية، بينها صور لم تنشر من قبل.
واخترات ريهانا أن تصدر سيرتها الذاتية مصورة في كتاب، يتألف من 504 الصفحات، وسيكون متاحا في الأسواق في 25 أكتوبر الحالي.
واختارت ريهانا أن تصدر 10 نسخ فاخرة للكتاب، يصل سعرها ل100 ألف دولار، في حين أن النسخة العادية يبلغ ثمنها 150 دولار.
وقد تم إعلان بيع النسخ الفاخرة كاملة، قبل صدور الكتاب رسميا، و وتتميز بتوفرها على قاعدة رخامية منحوتة يدويا.
ويحمل الكتاب عنوان “كتاب ريانا”، ويوثق لحياتها الشخصية منذ الطفولة ودخولها عالم الغناء ثم الموضة والأزياء، والاستثمار في مستحضرات التجميل.
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