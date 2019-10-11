ماذا قرأ العرب في أيلول 2019؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

استكمالًا لما بدأناه الشهر الماضي في تقرير "ماذا قرأ العرب في آب 2019؟"؛ نتناول في هذا التقرير قراءات الجمهور العربيّ للكتب في شهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه؛ إذ يرتكز ما سيأتي على إحصائيّات موقع "Goodreads"، حسب ما قرأ القارئ العربيّ في دولته.

لا تغيير على المراكز الأولى في القائمة

لم تختلف قراءات الجمهور العربيّ في شهر أيلول (سبتمبر) كثيرًا عن سابقتها في شهر آب (أغسطس)؛ إذ بقي كتاب "فنّ اللامبالاة" للكاتب الأمريكيّ مارك مانسون في الصدارة، وقد نُشرت طبعته الإنجليزيّة عام 2016، والعربيّة عام 2018، تحت مفهوم التنمية البشريّة، ورواية جورج أورويل "1984" في المركز الثاني، وهي رواية دستوبيّة تحكي عن الحكم الشموليّ، وقد وصفها كثيرون بأنّها استطاعت التنبّؤ بشكل دقيق بمستقبل الدول الّتي تعيش تحت الحكم الديكتاتوريّ، ورواية "مزرعة الحيوان" للكاتب نفسه في المركز الثالث، الرواية المجازيّة الّتي أُسقِط فيها الحكم الشموليّ في عصر ستالين، وما كان من نتائج في الثورة البلشفيّة، وما تضمّنته أفكار كارل ماركس وغيرها على ألسنة الحيوانات.

الأدب المصريّ في الواجهة

في قائمة "العرب يقرؤون للعرب"، لا يزال أثر المصريّ الراحل أحمد خالد توفيق "يوتوبيا"، أكثر كتاب قرأه العرب لكاتب عربيّ هذا الشهر؛ الرواية الّتي تخيّل فيها الكاتب مصر عام 2023، وفي المقابل كانت رواية المصريّة الراحلة رضوى عاشور "ثلاثيّة غرناطة" في المركز الثاني، ضمن أكثر الكتب العربيّة انتشارًا في المجتمعات العربيّة، وقد تحدّثت فيها عن مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلاميّة في الأندلس، وتبدأ أحداث الرواية عام 1491م.

جوخة الحارثي وسعود السنعوسي يدخلان قائمة العشر

الرواية الفائزة بـ "مان بوكر" العالميّة 2019، "سيّدات القمر"، للروائيّة العُمانيّة جوخة الحارثي، تدخل قائمة العشر في الكتب الأكثر قراءة لهذا الشهر. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أنّ الرواية لم تبلغ من العمر سوى شهر واحد، ولمّا يصل إلى جميع الدول العربيّة بعد، إلّا أنّ رواية سعود السنعوسي الجديدة "ناقة صالحة"، نجحت في أن تكون الكتاب العاشر في قائمة الكتب الأكثر قراءة على مستوى الوطن العربيّ، والكتاب الثالث في قائمة قرّاء الشرق العربيّ، أو قرّاء الدول العربيّة في آسيا.

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كتب أخرى

على الرغم من أنّ رواية "يوتوبيا" هي الرواية الأكثر قراءة على مستوى الوطن العربيّ، إلّا أنّ رواية "كحل وحبهان" للمصريّ عمر طاهر، تفوّقت عليها في نطاق المشهد الثقافيّ المصريّ في شهر أيلول (سبتمبر)، وقد قيل إنّ عمر طاهر اعتمد على متعة استخدام الطعام والرائحة، لكتابة قصّة حياة رجل عاديّ.

وفي ما يأتي بعض من الكتب الّتي حظيت أيضًا بانتشار يستحقّ الذكر: "هاري بوتر" للكاتبة البريطانيّة رولينغ، و"قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركيّة إليف شافاك، و"صاحب الظلّ الطويل" للكاتبة الأمريكيّة جين وبستر، و"الأمير الصغير" للكاتب الفرنسيّ أنطوان إكزوبيري.

أحمد جابر

قاصّ وكاتب من فلسطين. حاصل على الماجستير في هندسة الطرق والمواصلات. حائز على جائزة مؤسّسة عبد المحسن القطّان للكاتب الشابّ 2017، عن مجموعته القصصيّة "السيّد أزرق في السينما".