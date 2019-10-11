منظمة تركية تنشط في ألمانيا تقر بعلاقتها بالإخوان الإرهابية

أقر كاظم توركمان، رئيس منظمة "ديتيب" الإسلامية التركية التي تنشط في ألمانيا، بوجود قنوات اتصال مع جماعة الإخوان الإرهابية.



ونقلت مجموعة فونكة الإعلامية الألمانية على موقعها الإلكتروني عن توركمان القول: "هناك قنوات اتصال مع الإخوان"، مضيفا "أعتقد أنه من المنطقي إجراء حوار مع الجماعة، وهذا لا يعني أننا نوافق على توجهاتهم".

وأوضح "مثل هذه النقاشات مع الإخوان، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي يدفع الجماعة بعيدا عن مواقفها الحالية".

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ومطلع العام الجاري، شارك ممثلون للإخوان في مؤتمر نظمته "ديتيب" في المسجد الكبير بكولونيا غربي ألمانيا، وأفضى لتشكيل ما يسمى بـ"المجلس التنسيقي" للمسلمين في أوروبا.

وتعد "ديتيب" أكبر منظمة مظلية للمساجد في ألمانيا، حيث تشرف على ٩٠٠ مسجد في عموم البلاد، بينها المسجد الكبير في مدينة كولونيا، ويشغل عضويتها 800 ألف شخص في الأراضي الألمانية.

ووفق مركز الدراسات التابع للبرلمان الألماني، فإن ارتباط ديتيب بالنظام التركي ليس محل شك، حيث ذكر في تقرير صدر عام 2018 أن "ديتيب مرتبطة بشكل مباشر بمديرية الشؤون الدينية التي تخضع لإشراف مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، كما تصنف السلطات الألمانية الجمعية التركية بأنها تمثل تهديدا للديمقراطية.

وتضع السلطات الألمانية ممثلة في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان تحت رقابتها، وتقدر عدد عناصر الجماعة الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.

وعادة ما تُخضع هيئة حماية الدستور التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي لرقابتها.