مظاهرات بألمانيا وسويسرا ضد العدوان التركي على سوريا

جانب من المظاهرة التي شهدتها مدينة بيرن

نظم المئات من الأشخاص مظاهرات، الجمعة، في مدن بيرن عاصمة سويسرا وجلادباخ وبيفورتسايمر الألمانيتين؛ للتنديد بالعدوان التركي على شمالي سوريا.

وفي بيرن، تجمع نحو ١٠٠٠ شخص في الميدان المواجه لمحطة القطارات الرئيسية في تمام الساعة ١٨ بالتوقيت المحلي (١٧ جريتنش)، للتنديد بالعدوان التركي على سوريا، وفق صحيفة بيرنر تسايتونج السويسرية الناطقة بالألمانية.





ونظم المتظاهرون مسيرة جابت وسط المدينة حتى وصلت لمقر السفارة التركية، وسط وجود مكثف لرجال الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات من قبيل "أوقفوا الحرب"، و"أوقفوا المجزرة".





وأثرت المسيرة على المواصلات العامة، حيث توقف قطار الشارع "رقم ٦" بوسط المدينة عن العمل لأكثر من ٤٠ دقيقة.

وفي جلادباخ شمال غربي ألمانيا، نظم المئات مظاهرة بوسط المدينة ضد العدوان التركي.

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وتجمع المتظاهرون في ميدان أوروبا قبل التحرك في مسيرة جابت وسط المدينة، وفق موقع "WAZ" الإخباري الألماني.





وردد المتظاهرون هتافات "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا أردوغان".

وفي مدينة بيفورتسايمر جنوب غربي ألمانيا، نظم أيضاً المئات مظاهرة في وسط المدينة، منددين بالعدوان على سوريا.

وفق موقع أخبار بيفورتسايمر الإخباري الألماني، فإن المتظاهرين طالبوا بالوقف الفوري للحرب، وإنقاذ المدنيين في شمالي سوريا من الجيش التركي.

وكانت مدن بريمن "شمال" ودويسبورغ "غرب" وشيفننغن "جنوب" في ألمانيا شهدت، الجمعة، مظاهرات منددة بالعدوان التركي على سوريا.

والأربعاء الماضي، أطلق الرئيس التركي عدواناً عسكرياً على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح عشرات الآلاف.

بدوره، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، العدوان التركي بشدة، وقال إن أنقرة تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة وتعزز موقف "داعش".