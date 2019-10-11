الان تتابع "سوريا الديمقراطية": سماح أمريكا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن شرطهم لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء.

وأضاف أن سماح أميركا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما.

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