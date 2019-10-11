الان تتابع المبعوث الأمريكي لإيران: لن نسمح لطهران بتهديد الملاحة الدولية في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك إن طهران تواصل تهديد مصالح واشنطن في المنطقة، وأن القوات الإضافية التي سنرسلها إلى السعودية غرضها دفاعي ومن أجل حماية استقرار المنطقة.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن واشنطن تسعى لتسوية الخلافات مع طهران بشكل دبلوماسي لكنها تواصل التعنت.

قالت مصادر مطلعة لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان “نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية”.

وأشار البيان إلى “إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد و باتريوت الدفاعيتين إلى السعودية”.

Advertisements

وأفاد البيان أن التعزيزات الجديدة تشمل “إرسال 3000 من الجنود الأميركيين إلى السعودية”.

وقال البنتاغون: “لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات”.

وفي منتصف سبتمبر، حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

ونشب حريقان في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص إثر استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.