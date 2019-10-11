ابراهيم كابان الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي

قال ابراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، إن ما حدث اليوم على الجبهة في التصدي للغزو التركي لشمال سوريا هو انتصار عظيم لقوات سوريا الديمقراطية وتراجع كبير للاحتلال التركي ومرزقته، والجبهات كلها تعمل على طول الحدود، وهناك قصف متبادل قبل قليل في كوباني وفي جميع المناطق



وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن الوضع كان مفاجئ فبالأمس حدثت خسارة 15 قرية ولكن المقاومة جيدة جداحيث أشعلت الجبهة ضد تركيا على طول الخط الحدودي من ديريك وحتى كوباني بطول 450 كم. وأضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، أن القوات التركية حاولت تدخل قرى في تل أبيض ورأس العين 9 قرى في رأس العين وتل أبيض، مشيرًا أنه لا يوجد أي شارع من شوارع المدينتين محتل حاليًا، حيث دخلت القوات التركية أمس حي الصناعة برأس العين وتم استعادتهم.

وبين كابان، أنه نتشرت القوات الأمريكية تحت تل أبيض ب30 كم، وهي المنطقة الآمنة التي اتفقت واشنطن عليها مع أنقرة، ولكن الصمود الكردي أفسد هذا الإتفاق.

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كانت هذه تفاصيل خبر باحث كردي لـ"اليمن العربي": قوات سوريا الديمقراطية صمدت على طول الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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