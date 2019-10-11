البنتاجون: حملنا الأتراك مسئولية أمن عناصر داعش في سجون شمال سوريا

الجمعة 11 أكتوبر 2019

القوات التركية

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة أبلغت الأتراك بمسئوليتهم عن حماية السجون التي تضم عناصر داعش في شمال سوريا.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: قلنا للأتراك أنتم مسؤولون عن أمن مقاتلي تنظيم الدولة داخل السجون في شمالي سوريا.

وأكد أن العملية التركية في شمال شرق سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.

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وتابع الوزير الأمريكي: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك.

وأردف: أعربت لوزير الدفاع التركي عن رفضنا الشديد للعملية العسكرية.

وقال: أعدنا توزيع قواتنا في #سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا.

ودعا الوزير تركيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سنواصل حملتنا ضد تنظيم الدولة باستثناء المنطقة التي تنفذ فيها #تركيا عمليتها.

وأضاف: نواصل العمل مع الأكراد وندعمهم في الحرب على داعش.