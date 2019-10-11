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الجمعة 11 أكتوبر 2019
القوات التركية
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة أبلغت الأتراك بمسئوليتهم عن حماية السجون التي تضم عناصر داعش في شمال سوريا.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: قلنا للأتراك أنتم مسؤولون عن أمن مقاتلي تنظيم الدولة داخل السجون في شمالي سوريا.
وأكد أن العملية التركية في شمال شرق سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.
وتابع الوزير الأمريكي: الغزو التركي لسوريا يضع علاقتنا مع أنقرة على المحك.
وأردف: أعربت لوزير الدفاع التركي عن رفضنا الشديد للعملية العسكرية.
وقال: أعدنا توزيع قواتنا في #سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا.
ودعا الوزير تركيا إلى إنهاء عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية: سنواصل حملتنا ضد تنظيم الدولة باستثناء المنطقة التي تنفذ فيها #تركيا عمليتها.
وأضاف: نواصل العمل مع الأكراد وندعمهم في الحرب على داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: حملنا الأتراك مسئولية أمن عناصر داعش في سجون شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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