عاجل.. هولندا تعلق تصدير السلاح إلى تركيا

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
تصدير السلاح إلى تركيا
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر إعلامية إن هولندا قررت اليوم تعليق عملية تصدير السلاح إلى تركيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر الخارجية الهولندية تأكيدها تعليق تصدير شحنة أسلحة جديدة إلى تركيا على خلفية العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا.
وقوبل الهجوم التركي على مناطق الشمال السوري بإدانات عربية وإقليمية ودولية على نطاق واسع.
وأعلنت تركيا، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في محافظتي الحسكة والرقة السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية.
وأدى الهجوم التركي إلى مزوح أكثر من 100 مواطن، بحسب تصريحات للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تشرين الأول 11، 2019.
وقتل وأصيب العشرات من المواطنين جراء العمليات التركية المستمرة في الشمال السوري.
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