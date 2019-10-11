شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أمريكا والصين توصلتا لإتفاق تجاري «جزئي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قالة وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة إن مفاوضين أمريكيين وصينيين كباراً توصلوا اليوم (الجمعة) إلى إتفاق جزئي سيساعد في إيجاد هدنة في الحرب التجارية بين البلدين وإرساء الأسس لإتفاق أوسع قد يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا العام. ولم يؤكد البيت الأبيض التقرير، الذي دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود. وسئل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عما إذا كان المستثمرون على صواب في تفاؤلهم، فقال للصحفيين «سوق الأسهم دائما على صواب» وأشار الى أنه سيجري إحاطة ترمب بنتائج أحدث جولة من محادثات التجارة قبل أن يجتمع في وقت لاحق اليوم بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الذي رأس وفد بلاده في المحادثات.

قالة وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة إن مفاوضين أمريكيين وصينيين كباراً توصلوا اليوم (الجمعة) إلى إتفاق جزئي سيساعد في إيجاد هدنة في الحرب التجارية بين البلدين وإرساء الأسس لإتفاق أوسع قد يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا العام. ولم يؤكد البيت الأبيض التقرير، الذي دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود. وسئل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عما إذا كان المستثمرون على صواب في تفاؤلهم، فقال للصحفيين «سوق الأسهم دائما على صواب» وأشار الى أنه سيجري إحاطة ترمب بنتائج أحدث جولة من محادثات التجارة قبل أن يجتمع في وقت لاحق اليوم بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الذي رأس وفد بلاده في المحادثات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج: أمريكا والصين توصلتا لإتفاق تجاري «جزئي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.